3.000 Euro Schaden Unfall in Siegenburg – 59-Jährige hätte die Vorfahrt gewähren müssen

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 7. Februar, gegen 18.55 Uhr, fuhr eine 59-Jährige aus dem Landkreis Kelheim von Siegenburg kommend in den Kreisverkehr an der Bundesstraße B301 ein und übersah einen 34-Jährigen aus dem Landkreis Kelheim, der bereits auf der Kreisbahn unterwegs war.