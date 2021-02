Unfall Pkw-Fahrerin übersieht Roller – 85-jähriger Rollerfahrer stürzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 5. Februar, um 14.05 Uhr, wollte eine 69-jährige Dame aus dem Landkreis Kelheim mit ihrem Pkw von der untergeordneten Frönaustraße in Abensberg nach links in die Kreittmayrstraße abbiegen. Hierbei hat sie den auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Abensberg fahrenden Rollerfahrer übersehen, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.