Riedenburg Pkw touchiert Baum – während der Unfallaufnahme ereignet sich ein Folgeunfall

Am Freitag, 5. Februar, ereignete sich in Riedenburg ein Verkehrsunfall. Noch während der Unfallaufnahme geschah ein weiterer Unfall.

Riedenburg. Am Freitag, um 20.20 Uhr, war ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Audi auf der Staatsstraße 2230 von Kelheim kommend in Fahrtrichtung Riedenburg unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Prunn kam der junge Mann mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Er versuchte noch gegenzulenken, rutschte jedoch mit seinem Pkw über das Bankett und touchierte mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum. Am Pkw wurden das rechte vordere Stoßstangeneck und die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrer klagte über Schmerzen im rechten Knie und wurde für weitere Untersuchungen in die Goldbergklinik nach Kelheim transportiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme ereignete sich noch ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus dem Landkreis Regensburg hielt verkehrsbedingt mit seinem Audi Q7 an der Unfallstelle an. Der hinter ihm fahrende 54-jährige Mann aus dem Landkreis Kelheim hat dies übersehen und fuhr mit seinem Audi A4 auf den SUV auf. Bei dem Unfallverursacher konnten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde in der Goldbergklinik durchgeführt. Eine Überprüfung ergab, dass der Unfallverursacher nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Unfallverursacher zog sich eine Kopfplatzwunde zu, die im Krankenhaus versorgt wurde. Der andere Fahrzeugführer klagte über ein Schwindelgefühl und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Beilngries verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 18.000 Euro.