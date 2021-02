In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 4. auf 5. Februar, verkratzte ein bislang unbekannter Täter einen Pkw.

Riedenburg. Auf dem Parkplatz in der Mühlstraße war der Pkw von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag abgestellt. In diesem Zeitraum wurde er durch Kratzer an der linken hinteren Tür mutwillig beschädigt. Es entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Kelheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09441/ 50420.