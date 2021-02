Ausgangssperre 20-Jähriger versteckt sich nachts um 2.15 Uhr unter einer Brücke vor der Polizei

Foto: 123rf.com

Im Rahmen der Streifenfahrt am Samstag, 6. Februar, 2.15 Uhr, konnten in Vohburg in der Griesstraße drei junge Männer festgestellt werden, die sich hinter einem geparkten Pkw vor dem Streifenwagen versteckten.