Rund 224 Gramm Marihuana Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizeiinspektion Ingolstadt endete Donnerstagabend, 4. Februar, in der Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers. Das zuständige Gericht erließ am Freitag Haftbefehl gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen.

Ingolstadt. Als Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr, einen Audi in der Rossinistraße in Ingolstadt einer Kontrolle unterziehen wollten, entfernte sich der Pkw zunächst zügig. Als er nur kurze Zeit später zum Stillstand kam, versuchte eine Person, daraus zu Fuß zu flüchten. Den Beamten gelang es, den jungen Mann nach nur wenigen Metern zu stellen. Bei einer Durchsuchung des 21-Jährigen fanden sie neben rund 224 Gramm Marihuana auch ein Pfefferspray.

Die Kripo Ingolstadt übernahm daraufhin die weiteren Ermittlungen und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführen einer Waffe gegen den jungen Mann ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde er heute dem zuständigen Richter am Amtsgericht Ingolstadt vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der 21-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.