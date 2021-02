Die Kripo ermittelt Schwerer Raub in Schrobenhausen – Tatverdächtiger in Haft

Wie berichtet, überfiel am Donnerstagabend, 4. Februar, ein zunächst unbekannter Mann die Filiale einer Schnellimbisskette in Schrobenhausen.

Schrobenhausen. Der Täter hatte einen Angestellten des Restaurants mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Das Opfer blieb dabei körperlich unverletzt. Der Räuber erbeutete die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren Tausend Euro und konnte zunächst flüchten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte noch in der Nacht zur Festnahme eines 26-jährigen Mannes aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte umfangreiches Beweismaterial, darunter auch die mutmaßlich bei der Tat verwendete Waffe, aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund des dringenden Tatverdachts gegen den 26-Jährigen beantragte die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt Haftbefehl, der am heutigen Nachmittag durch das zuständige Amtsgericht erlassen wurde. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Mit der insgesamt siebten Festnahme eines Straftäters endet damit eine außergewöhnlich arbeitsintensive und erfolgreiche Woche für die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei Ingolstadt.