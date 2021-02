Die Polizei ermittelt Kettensäge aus einem Gartenhaus geklaut

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 3. auf 4. Februar, 17 bis 7.30 Uhr, drang ein unbekannter Täter gewaltsam in das Gartenhaus in der Meisenstraße in Manching ein.