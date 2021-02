Die Polizei ermittelt Richtig dreist – Unbekannter klaut Verpflegung eines Bauarbeiters

Foto: Fluky/123rf.com

Am Donnerstagvormittag, 4. Februar, in der Zeit von 9.20 bis 12 Uhr führte ein 50-jähriger Arbeiter Schweißarbeiten in der Kirchhoffstraße durch. Sein Firmenfahrzeug befand sich dabei circa Meter von der Arbeitsstelle entfernt. Auf Grund der geringen Distanz zur Baustelle ließ der 50-Jährige die Fahrertüre des Transporters geöffnet.