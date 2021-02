Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 4. Februar, 5.30 Uhr, aus dem Tank eines Lkws in Münchsmünster 500 Liter Dieselkraftstoff.

Münchsmünster. Der Lkw wurde am Mittwochabend auf dem Waldparkplatz an der Bundesstraße B16 im Gemeindebereich Münchsmünster abgestellt. Am nächsten Morgen bemerkte der Fahrer bei seinem morgendlichen Kontrollgang den Diebstahl.

Der Kraftstoff hatte einen Gegenwert von 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Geisenfeld unter der Telefonnummer 08452/ 7200 zu melden.