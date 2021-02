10.000 Euro Schaden 20-Jährige übersieht Pkw – beide Fahrer leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 4. Februar, gegen 13.55 Uhr, wollte eine 20-Jährige aus dem Landkreis Kelheim bei Rohr in Niederbayern an der Anschlussstelle Abensberg nach links auf die Autobahn A93 in Fahrtrichtung Regensburg einbiegen. Dabei übersah sie einen 55-Jährigen aus dem Landkreis Kelheim, der geradeaus in Richtung Langquaid fahren wollte, und es kam zum Zusammenstoß.