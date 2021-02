Eine Person festgenommen Raubüberfall auf Schnellrestaurant in Schrobenhausen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagabend, 4. Februar, gegen 22.35 Uhr, wurde der Einsatzzentrale in Ingolstadt ein Raubüberfall auf ein Schnellrestaurant in der Rinderhofer Breite in Schrobenhausen mitgeteilt.