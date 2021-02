Lenting Pkw-Fahrerin missachtet Vorfahrt und verletzt sich leicht

Foto: 123rf.com

Eine 29-Jährige fuhr am Mittwoch, 3. Februar, um 7 Uhr, mit ihrem Ford Fiesta auf der Richard-Wagner-Straße in Lenting in Richtung Mozartstraße und stieß beim Überqueren der Kreuzung zur Lortzingstraße mit der von rechts kommenden und somit vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt, zusammen.