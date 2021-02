Niemand verletzt 40-Jähriger fährt über Rot und baut Unfall mit 15.000 Euro Schaden

Die Lichtzeichenanlage zeigte für den 40-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen Rotlicht, als er am Mittwoch, 3. Februar, um 10 Uhr, auf der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt in den Kreuzungsbereich zur Gaimersheimer Straße einfuhr, um diese geradeaus in Richtung Hindenburgstraße zu überqueren.