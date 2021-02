Rotlicht missachtet Flüchtender E-Bike-Fahrer in Ingolstadt gestellt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Dienstagabend, 3. Februar, nach 22 Uhr, zog ein 22-jähriger E-Bike-Fahrer in Ingolstadt die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich, indem er die rote Lichtzeichenanlage an der Dreizehnerstraße Ecke Esplanade missachtete.