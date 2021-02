7.500 Euro Schaden Verkehrsunfall in Saal an der Donau – Autofahrer übersieht anderen Pkw

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 3. Februar, gegen 14 Uhr, wollte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer in Saal an der Donau von der Pechackerstraße nach links in die Donaustraße in Richtung Bundesstraße B16 abbiegen. Hierbei übersah er eine bevorrechtigte 29-jährige Pkw-Fahrerin, die der Donaustraße folgen wollte.