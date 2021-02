Anruf beendet Zwei versuchte Enkeltrickbetrüge in Beilngries

Im Beilngrieser Ortsteil Paulushofen kam es am Mittwoch, 3. Februar, gegen 13.30 Uhr, zu einem versuchten Enkeltrickbetrug.

Beilngries. Eine weibliche Täterin rief bei einer Seniorin an und gab sich als Enkelin aus. Es sei etwas schlimmes passiert und sie benötige dringend Geld. Da der Seniorin der Anruf jedoch komisch vor kam, beendete sie nach kurzer Zeit das Gespräch.

Zu einem weiteren Versuch kam es am Mittwoch gegen 15 Uhr auch in Beilngries. Dieses Mal rief ein männlicher Täter an und gab sich als Enkel aus. Die Seniorin erkannte sofort, dass es sich um einen Betrüger handelte, weshalb der Täter den Anruf beendete.

Beide Seniorinnen verhielten sich äußerst vorbildlich.