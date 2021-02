Ursache unklar Schwerer Unfall auf der A9 bei Denkendorf

Am Morgen des Mittwochs, 3. Februar, gegen 7.45 Uhr, ereignete sich auf der A9 bei Denkendorf in Richtung München ein schwerer Auffahrunfall.

Denkendorf. Ein 53-Jähriger aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim kam aus bislang ungeklärter Ursache vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Hier kollidierte er frontal mit dem Auflieger eines dort fahrenden ukrainischen Sattelzuges. Dabei wurde die Front seines VW so stark beschädigt, dass die 59-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim, im Fahrzeug eingeklemmt wurde und mit Hilfe der hinzugezogenen Feuerwehr Denkendorf befreit werden musste. Die Beifahrerin wurde mit mehreren Frakturen mittels Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Fahrer des VW erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Ingolstadt gehalten, die eine Blutentnahme beim Unfallverursacher anordnete.

Zur Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei Greding überprüft und durch die Feuerwehr Denkendorf für eine Stunde komplett gesperrt, der rechte und mittlere Fahrstreifen waren insgesamt für zweieinviertel Stunden gesperrt, Die Fahrbahn ist zwischenzeitlich wieder freigegeben. Es entstand ein Rückstau von vier Kilometern und Sachschaden von circa 25.000 Euro.