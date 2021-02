Um Hinweise wird gebeten Unbekannter beschädigt Haustüre des Mehrfamilienhauses in Ingolstadt

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

In der Nacht von Montag, 1. Februar, 20 Uhr, auf Dienstag, 2. Februar, 5.36 Uhr, wurde die Haustüre des Mehrfamilienhauses in der Münchener Straße 55 in Ingolstadt durch einen unbekannten Täter beschädigt.