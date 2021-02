13.000 Euro Schaden In einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten – 85-Jährige leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag, 2. Februar, ereignete sich auf der Kreisstraße KEH25 bei Ihrlerstein ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ihrlerstein. Gegen 16.15 Uhr befuhr eine 85-jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße KEH25 von Kelheim in Richtung Sinzing. Im Kurvenbereich geriet sie aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 35-jähriger Pkw-Fahrer versuchte noch, nach links auszuweichen, trotzdem touchierten sich seitlich die beiden Fahrzeuge. Die 85-Jährige musste leicht verletzt in ein Krankenhaus nach Regensburg gebracht werden, der 35-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand im Seitenbereich erheblicher Sachschaden, insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von circa .