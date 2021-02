Zeugen gesucht Unbekannter beschädigt Schaufensterscheibe in Ingolstadt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 1. Februar, wurde am Vormittag gegen 10.15 Uhr die Schaufensterscheibe an Büroräumen in der Harderstraße 24 in Ingolstadt beschädigt. Der bislang unbekannte Täter verursachte einen Schaden von etwa 800 Euro.