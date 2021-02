Zeugen gesucht Unbekannter Dieb klaut Fahrrad in Saal an der Donau

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum vom 22. bis zum 31. Januar entwendete ein bislang unbekannter Täter in Saal an der Donau auf Höhe der Kelheimer Straße 28c in Saal an der Donau ein durch ein Zahlenschloss versperrt abgestelltes Mountainbike der Marke Trek.