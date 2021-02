Mehrere Verstöße Drei drogenbedingte Auffälligkeiten bei Autofahrer festgestellt

Im Verlauf des frühen Montagabends, 1. Februar, wurde ein Pkw in der Bahnhofstraße in Neustadt an der Donau einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten insgesamt drei drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden.