Geisenfeld Betrunkene Autofahrerin verursacht einen Verkehrsunfall und flüchtet

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 2. Februar, gegen 3 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen verunfallten Pkw, der in einer Hofeinfahrt eines Anwesens in der Münchner Straße in Geisenfeld stand. Insassen des Fahrzeugs waren nicht mehr vor Ort.