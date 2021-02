Hinweise erbeten Bereits zum dritten Mal – Reifenstecher in der Richard-Strauß-Straße

Bereits zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit wurden in der Zeit von Mittwoch, 13. Januar, 19 Uhr, bis Sonntag, 31. Januar, 20 Uhr, von einem unbekannten Täter in der Richard-Strauß-Straße in Ingolstadt die Reifen eines Pkws zerstochen.

Ingolstadt. Wie der Besitzer eines schwarzen 5er BMW am Sonntagabend feststellte, hatte ihm ein bislang unbekannter Täter im Verlauf der letzten Januarwoche drei Reifen an seinem Fahrzeug zerstochen. Den Tatzeitpunkt konnte der Geschädigte nicht näher eingrenzen, da er sein Auto am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in der Richard-Strauß-Straße auf Höhe der Hausnummer 30 abgestellt hatte und bis zum Sonntag nicht mehr bewegt hatte.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass in der Richard-Strauß-Straße im Januar bereits an zwei weiteren Pkw Reifen zerstochen wurden. Einmal stellte die Besitzerin eines schwarzen Honda Civic am Donnerstag, 14. Januar, gegen 12 Uhr, fest, dass die beiden rechten Reifen zerstochen worden waren. Die Ingolstädterin hatte ihr Fahrzeug am Vorabend unbeschädigt auf Höhe der Hausnummer 44 abgestellt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 21. auf 22. Januar, wurde der weiße Skoda Rapid einer Anwohnerin im Bereich Richard-Strauß-Straße/Alban-Berg-Straße beschädigt. Auch hier wurden die beiden rechten Fahrzeugreifen zerstochen. Insgesamt beläuft sich der Schaden an allen drei Fahrzeugen auf circa 800 Euro.

Die Polizeiinspektion Ingolstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung, bislang gegen Unbekannt. Wer sachdienlichen Angaben zu Tatzeit, Hergang oder Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/ 93432222 als Zeuge bei der Polizeiinspektion zu melden.