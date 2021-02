Pkw überschlägt sich Mainburgerin wird bei Unfall mittelschwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntag, 31. Januar, gegen 16.15 Uhr, fuhr eine 50-jährige Mainburgerin auf der Staatsstraße 2049 in Richtung Oberempfenbach in Mainburg. Kurz nach der Einmündung zur Ingolstädter Straße kam sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.