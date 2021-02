Zeugen gesucht Unbekannter beschädigt Dienst-Pkw

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in der Herschelstraße in Ingolstadt wurde am Samstag, 30. Januar, in der Zeit von 21.37 Uhr bis 22.15 Uhr, durch einen bislang Unbekannten der linke Seitenspiegel eines geparkten Dienst-Pkws beschädigt.