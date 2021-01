Bei Saal an der Donau Mit Haftbefehl Gesuchter baut betrunken und ohne Führerschein einen Unfall

Erhebliche Alkoholisierung dürfte die Ursache des Fahrfehlers eines 31-jährigen Mannes gewesen sein.

Saal an der Donau. Am Samstag , 30. Januar, gegen 20.30 Uhr, befuhr der Mann aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Pkw die B16 in Richtung Regensburg. Kurz nach der „Reißinger Kreuzung“ kam er von der Fahrbahn nach rechts ab und blieb mit seinem Fahrzeug auf der Leitplanke hängen.

Da bei der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert ist, wurde dieser im Anschluss einer Blutentnahme zugeführt. Zudem ergaben Ermittlungen, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da gegen den Fahrzeugführer darüber hinaus ein Haftbefehl vorlag, wurde dieser einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro und musste abgeschleppt werden. An den Leitplankenfeldern entstand ein Sachschaden von knapp 2.000 Euro.

Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.