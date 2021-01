Erfolg Kriminalpolizei Ingolstadt klärt Einbruch in Friseurgeschäft – 19-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Foto: 123rf.com

Einen raschen Aufklärungserfolg kann die Kriminalpolizei Ingolstadt vermelden. Nach nur einer Woche gelang es den Ermittlern einen zunächst unbekannten Täter, der am Abend des 18. Januar 2021 in einen Friseursalon eines Ärzte- und Geschäftsgebäudes am Westparkkreisel in Ingolstadt eingebrochen war, zu identifizieren.