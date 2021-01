Hinweise erbeten Altreifenentsorgung im Main-Donau-Kanal

Foto: 123rf.com

Während der Streifenfahrt mit dem Dienstboot WSP12 konnten im Main-Donau-Kanal zwischen der Landkreisgrenze und der Ortschaft Ottmaring in Dietfurt an der Altmühl am Donnerstag, 28. Januar, gegen 11.15 Uhr, fünf Altreifen im Fahrwasser treibend entdeckt werden.