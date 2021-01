Vorfall in Ingolstadt Stark alkoholisierte Jugendlicher greift Helfer an

Nach einer Mitteilung über betrunkene Jugendliche in der Nähe des Schulzentrums Südwest in Ingolstadt traf eine Polizeistreife am Mittwochabend, 27. Januar, um kurz nach 20 Uhr, in der Gustav-Adolf-Straße einen 59-jährigen Mann und einen betrunkenen 17-Jährigen an, die gerade miteinander stritten.