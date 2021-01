Reichertshofen Sattelzug gerät ins Bankett – Kran muss das Fahrzeug herausziehen

Foto: 123rf.com

Der 36-jährige Fahrer eines slowakischen Sattelzuges hielt sein Fahrzeug am Donnerstagfrüh, 28. Januar, um kurz nach drei Uhr, am rechten Fahrbahnrand zwischen der Bundesstraße B300 und dem Kreisverkehr beim Gewerbegebiet Ronnweg in Reichertshofen an. Als er aussteigen wollte, gab das Bankett unter den Reifen nach und rutschte zum Teil nach hinten weg.