Beweismaterial sichergestellt Bundesweiter Einsatz gegen Kinderpornografie – auch eine Wohnung in Abensberg wurde durchsucht

Die Polizei hat am Dienstagmorgen, 26. Januar, erneut bundesweit Wohnungen von derzeit 66 Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte durchsucht. Auch ein Objekt in Abensberg stand dabei auf der Liste.

Abensberg. Auf Grundlage umfangreicher Datenauswertungen der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) „Berg“ hatte die bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelte Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW) beim Amtsgericht Köln Beschlüsse für die Durchsuchungen erwirkt.

Es handelte sich um den zweiten bundesweiten Großeinsatz der BAO Berg. Bereits am 1. September 2020 hatte die Polizei in zwölf Bundesländern mit rund 1.000 Einsatzkräften 60 Anschriften von rund 50 Beschuldigten durchsucht und umfangreiches .

Vielerorts waren auch am Dienstag wieder Spezialeinheiten im Einsatz. Die Einsatzkräfte haben bei 75 Durchsuchungen (66 Beschuldigte) in den zehn betroffenen Bundesländern mehr als 3.200 Gegenstände sichergestellt. In dieser Gesamtzahl sind 2.900 Datenträger mit einem Speichervolumen von 40 Terabyte enthalten. Darunter befinden sich mehr als 170 Mobiltelefone. 37 Mobiltelefone stellten die Einsatzkräfte dank der taktischen Vorgaben im entsperrten Zustand sicher. An 24 Wohnobjekten waren Spezialeinheiten und Kräfte nordrhein-westfälischer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) eingesetzt. Acht Diensthunde halfen beim Aufspüren versteckter Datenspeicher. Einige der Beschuldigten lassen sich zu den Tatvorwürfen ein. Zu Ermittlungen im Einzelnen machen Staatsanwaltschaft und Polizei keine Angaben.

In Ansbach nahm das Jugendamt einen 13-jährigen Jungen in Obhut, der sich in der Wohnung eines Beschuldigten aufhielt. Zu den Umständen des Aufenthalts des Jungen in der Wohnung dauern die Ermittlungen noch an.

In Bayern wurden zwei Objekte in Rosenheim sowie je ein Objekt in Abensberg, Ansbach, Arnstorf, Fürstenfeldbruck, Immenstadt im Allgäu, Lichtenfels, Litzendorf, München, Schernfeld, Schnaitsee, Schweinfurt, Straubing und Waldmünchen durchsucht.