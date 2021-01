Die Polizei ermittelt Betrüger versprechen hohen Lottogewinn – Opfer überweist 1.000 Euro

Foto: 123rf.com

Ein 49-jähriger aus Wolnzach wurde Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Der Wolnzacher wurde in den vergangenen Tagen, 23. bis 25. Januar, mehrmals per Telefon kontaktiert. Hierbei wurde ihm suggeriert, dass er im Lotto 58.000 Euro gewonnen hätte. Für die Auszahlung musste er vorab 1.000 Euro in Google-Play-Karten besorgen.