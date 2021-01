Unfall bei Kinding Auf schneebedeckter Fahrbahn von der Straße abgekommen

Am Dienstagmorgen, 26. Januar, gegen 7.30 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger mit seinem VW im Landkreis Eichstätt die Ortsverbindungsstraße von Niefang Richtung Berletzhausen, als es zum Unfall kam.

Kinding/Landkreis Eichstätt. In einer Rechtskurve kam er bei schneebedeckter Fahrbahn nach links ab und stieß gegen die dortige Leitplanke. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. An der Leitplanke entstand ein Sachschaden von circa 650 Euro.