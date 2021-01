Weiterfahrt unterbunden Pkw-Fahrer in Abensberg steht unter Alkoholeinfluss

Foto: 123rf.com

Am Montag, 25. Januar, gegen 19.45 Uhr, wurde ein 42-jähriger Pkw-Fahrer in Abensberg in der Traubenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, dabei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden.