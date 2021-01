5.000 Euro Schaden Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Foto: 123rf.com

Am Montagabend, 25. Januar, gegen 20.15 Uhr, passte ein 25-jähriger Autofahrer aus Weichering seine Fahrweise nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse an. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit konnte der Fahrer mit seinem Audi nicht in die Einmündung zur Staatsstraße 2335 bei Baar-Ebenhause einbiegen.