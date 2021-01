Schneeglätte Sattelzug rutscht ins Bankett – Fahrer muss Bußgeld entrichten

Foto: 123rf.com

Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer war am Sonntagmorgen, 24. Januar, um 7 Uhr, mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße B16 bei Geisenfeld in Fahrtrichtung Regensburg unterwegs. An der Ausfahrt zum Gewerbegebiet Ilmendorf wollte er von der Bundesstraße abfahren, jedoch kam er infolge Schneeglätte ins Rutschen und fuhr deswegen geradeaus ins Bankett.