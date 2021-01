Pandemie Die FFP2-Maskenpflicht gilt auch auf dem Neustädter Wertstoffhof

Foto: Ursula Hildebrand

Seit 18. Januar gilt in Bayern die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske zur Verminderung der Ansteckungsgefahr in Bereichen, in denen Menschen direkte Kontakte zueinander haben: im Einzelhandel und öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch etwa Arztpraxen und Wochenmärkten.