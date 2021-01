Um Hinweise wird gebeten Einbruch in Praxisräume in Ingolstadt – die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Foto: 123rf.com

Ein Unbekannter drang in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 20. auf 21. Januar, in die Räume einer Praxis an der Martin-Hemm-Straße in Ingolstadt ein. Er machte nur geringe Beute.