Polizei warnt PIN im Geldbeutel ist ein fataler Fehler!

Foto: 123rf.com

Eine 50-jährige Ingolstädterin erschien am Donnerstag, 21. Januar, bei der Polizeiinspektion Ingolstadt, um den Diebstahl ihrer Geldbörse anzuzeigen. In dem Geldbeutel, der offensichtlich bereits am Montag während eines Einkaufs entwendet wurde, befanden sich neben 400 Euro Bargeld zusätzlich eine EC- und eine Kreditkarte. Fatalerweise befand sich in der Geldbörse auch die zugehörige PIN.