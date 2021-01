In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag, 20. bis 21. Januar, wurde das Fenster eines Jugendtreffs in Ihrlerstein eingeschlagen.

Ihrlerstein. Das Fenster des Jugendtreffs in Ihrlerstein in der Hauptstraße wurde im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr, eingeschlagen, dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 50420 entgegen.