Unfall in Ingolstadt Linienbus gestreift – 20.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Ein 54-jähriger aus Ingolstadt befuhr am Donnerstag, 21. Januar 6.20 Uhr, mit seinem VW Tiguan die Münchener Straße in Ingolstadt stadteinwärts. Er kam zu weit nach links und streifte hierbei den an der Bushaltestelle vor der Unsernherrn-Grundschule stehenden Linienbus einer 55-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen.