In der Postfeldstraße Die Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht in Mainburg

Foto: 123rf.com

Im Unfallzeitraum – 20. Januar, 12 Uhr, bis 21. Januar, 14.15 Uhr, wurde ein in der Postfeldstraße in Mainburg geparkter Pkw eines 24-jährigen beim Vorbeifahren an der Beifahrerseite gestreift und dadurch nicht unerheblich beschädigt.