Ermittlungen in Ingolstadt Ladendieb hatte es aufs Pfand abgesehen

Foto: 123rf.com

Ein 60-jähriger Münchner fiel am Mittwoch, 20. Januar, in gleich zwei Supermärkten in der Münchener Straße in Ingolstadt mit seiner dreisten Vorgehensweise auf, mit der er an Pfandflaschen und -dosen kommen wollte.