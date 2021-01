Zusammenstoß 20.000 Euro Schaden und zwei Verletzte bei Unfall in Ingolstadt

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 20. Januar, um 17.30 Uhr, befuhr eine 33-Jährige aus Ingolstadt die Goethestraße in Ingolstadt stadteinwärts mit ihrem Pkw. An der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße bog sie nach links in diese ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 25-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt, der ihr entgegenkam.