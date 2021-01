Hinweise erbeten Unbekannter streift beim Abbiegen einen wartenden Pkw

Am Mittwoch, 20. Januar, gegen 8.42 Uhr, bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Bundesstraße B301 in St. Johann (von Siegenburg kommend) nach links auf die Kreisstraße KEH3 in Richtung Train ab und streifte dabei eine 36-Jährige, die mit ihrem Pkw an der Einmündung zur B301 wartete.