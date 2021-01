Einsatz in Vohburg Elektrofahrzeug gerät innerhalb weniger Wochen ein zweites Mal in Brand

Am Dienstagnachmittag, 19. Januar, 14.20 Uhr, entzündetet sich erneut die Batterie eines Elektrofahrzeugs auf dem Hof eines Abschleppdienstes in Vohburg.

Vohburg. Die Batterie des Fahrzeugs brannte unter Aufsicht der Feuerwehr Vohburg kontrolliert aus. Verletzt wurde niemand. Um einen weiteren Brand vorzubeugen, wurde das Fahrzeug anschließend in einen Container verbracht.

Das Fahrzeug der Marke Citroen geriet bereits am 5. Januar in Münchsmünster in Brand. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Zur Steigerung der Reichweite wurde durch den Besitzer eine weitere Batterie im Kofferraum verbaut. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an dieser Batterie wurde der Brand ausgelöst.