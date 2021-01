Zeugen gesucht Einbruch in einen Friseursalon in Ingolstadt

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter brach am Montagabend, 18. Januar, gegen 21 Uhr, in einen Friseursalon des Ärzte- und Geschäftskomplexes am Westparkkreisel in Ingolstadt ein und erbeutete neben einen geringen Bargeldbetrag ein Tablet der Marke Samsung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt sucht nach Zeugen.