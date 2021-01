Winterliche Verhältnisse Pkw rutscht über beide Fahrbahnen und rammt Leitpfosten

Foto: 123rf.com

Am Montag, 18. Januar, gegen 6.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die Staatsstraße 2233 von Staubing kommend in Richtung Kelheim. Aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse geriet er in einer Rechtskurve ins Rutschen und rammte die Leitplanke an der linken Fahrbahnseite.